Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

yangının yaşandığı fabrika

Sanayi Bölgeleri Gökyüzü Geri Dönüşüm Yükselen Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-gökyüzüne yükselen siyah dumanlar
-detay görüntüler

( TEKİRDAĞ -2)- Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.Velimeşe OSB’de yer alan ve geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren granür fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı bölüm ile üretim yapılan alanlarda yangın çıktı. Sabah erken saatte başlayan yangını fark eden çalışanlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyük olması ve alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çorlu, Ergene ve Çerkezköy itfaiyelerinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri ile fabrikaların itfaiye araçları ile su tankerleri de bölgeye sevk edilerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı