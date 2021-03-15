Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: Fuhuşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

-Şüpheliler adliyeye sevk edilirken

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenenfuhuşoperasyonunda 8 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 3 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesiekipleri, Çorlu İlçesinde bazı şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhuşa zorladığı bilgisi geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu ilçede 7 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan operasyonda 3 şüpheli ve fuhuşa zorladıkları iddia edilen 8 yabancı kadın bulundu. Adres aramalarında pompalı tüfek ve 6805 lira ele geçirildi. Fuhuşyaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu 8 kadını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, supheliler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinden sonra asliyet sevk edildi. Adliyeye sevk edilen, 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (HLD-



loading...