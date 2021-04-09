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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da film gibi olay: Montu ile cebindeki 30 bin lirası sır oldu

Tekirdağ'da film gibi olay: Montu ile cebindeki 30 bin lirası sır oldu

82 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÇİFTÇİ MAĞDUR HASAN ÖZCAN'IN KONUŞMASI

Film Gibi Uttu Yaşlı Adam 

-DAMADI CEMİL DOLAY'IN KONUŞMASI
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara’da 82 yaşındaki emekli çiftçi, satın aldığı evin taksitini ödemek için 30 bin lirasını montunun cebine koydu. Yaşlı adam, minibüste unuttuğunu iddia ettiği montunu ve parasını bir süre sonra bulamayınca büyük şok yaşadı. Malkara’nın Sağlamtaş Mahallesi’nde yaşayan 82 yaşındaki Hasan Özcan, Süleymanpaşa ilçesinden satın aldığı evin taksitini ödemek için montuna koyduğunu iddia ettiği yaklaşık 30 bin lira parayla Malkara’ya geldi. Hasan Özcan, ilçe merkezinde minibüsten indikten bir süre sonra montuyla birlikte mont cebine koyduğu parasının üzerinde olmadığını fark edince şoke oldu. Bindiği minibüste de montunu bulamayan yaşlı adam, soluğu karakolda aldı. “Minibüste uyuyakaldım” Montunu tamamen giymediğini ve minibüste uyukladığını ifade eden Özcan, “Ev almıştım, taksitini peşin yatırmak için yanıma para aldım. Minibüse bindikten sonra üzerimdeki montu tam giymemiştim. O sırada uyuklamışım. Dalgınlıkla arabadan indikten sonra da montumun üzerimde olmadığını fark ettim” diye konuştu.
Hasan Özcan, parasının bulunması halinde bir miktarını hayır için kullanacağını söyledi.

Yaşlı adamın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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