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Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Hastaneden detaylar

İlk Müdahale İstinat Duvarı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazadan fotoğraf karesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara İlçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Nadim Sevinç idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., (59) S.S., (55) Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S., Z.M.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altın a alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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