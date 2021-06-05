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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

kaza yapan araçtan detay

Tır Şoförü Direksiyon Trol 

-olay yerinden görüntü
-ambulanstan detay
-ölen kişinin fotoğrafı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajda kontrolden çıkan kömür yüklü tır, ambar duvarına çarparak devrildi. Tonlarca kömürün yola saçıldığı feci kazada tır şoförü hayatını kaybetti. Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Karacagür Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan yüklediği kömürü Lüleburgaz'a götüren Doğan Zincirkıran (33) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacagür Mahallesi girişindeki virajda bir evin bahçesindeki ambar duvarına çarptı. Devrilen tır 70 metre sürüklenirken, dorsesindeki tonlarca kömür de yola saçıldı. Kazada ağır yaralanan tır şoförü Zincirkıran, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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