Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

-112den detaylar

-Kazaya karışan araçtan detaylar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde meydana gelen feci kazada aynı araçta bulunan 2 kişiden 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralı halde hastaneye kaldırdı. Kaza, Malkara- Süleymanpaşa karayolu üzeri Altınova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş. idaresindeki 34 RGR 59 plakalı broadway marka otomobil Malkara’dan Süleymanpaşa yönünde seyir halinde iken, rampadan takla atarak yolun kenarında park halinde bulunan 59 ADC 849 plakalı araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atıp savrulan aracın sürücüsü A.Ş. kazada hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan E.A. ise yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Aracın takla atması sonucu cesedi araçta sıkışan A.Ş. ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile olduğu yerden çıkarıldı. A.Ş.’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından cenaze nakil aracına alındıktan sonra hastane morguna sevk edildi. Kazaya karışan araçların çekilmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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