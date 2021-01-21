Tekirdağ’da feci kaza: 1'i ağır 5 Yaralı

-itfaiye Ekiplerinin Çalışması,

-yaralıların Görüntüleri,

-112 Acil Servis Ekiplerinin Yaralılara Müdahalesi,

-yaralı Sürücünün Konuşması,



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 Kişi yaralandı. Kaza, Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesi Çayla Kavşağında meydana geldi. 34 BMY 266 Plakalı aracıyla Vize’den Çerkezköy İstikametine seyreden Bülent Ç. İddiaya göre ışıklı kavşakta Çayla istikametine seyreden Hasan K. İdaresinde ki 59 UE 738 Plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 BMY 266 Plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Ç., otomobilde bulunan Fatma Ç., Mehmet A., Mualla A. ve 59 UE 738 Plakalı otomobilin sürücüsü Hasan K. yaralandı. Otomobilde bulunan yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılırken, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazada can pazarı yaşanırken, 34 BMY 266 Plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Ç. Kaza anında trafik ışıklarının yanmadığını iddia etti. Yaralılardan Mehmet A.’nın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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