Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu

Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan halk otobüsü 7 araca çarparak durdu

Kazadan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Toplu Taşıma Halk Otobüsü Deneme Sürüşü Irak Sanayi Sitesi 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde servise bakım için bırakılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün deneme sürüşü sırasında frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yeni sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan 59 EG 866 plakalı halk otobüsü önceki gün arızası nedeniyle servise bırakıldı. Aracı test etmek için sanayi sitesi içerisinde sürüşe çıkan görevlinin idaresindeki araç ilk bilgilere göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki 7 ayrı araca çarpan otobüs park halindeki bir dorseye çarparak durdu. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Demetleme Büro Amirliği ekipleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı