Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da dev tütün operasyonu

Tekirdağ'da dev tütün operasyonu

Operasyondan görüntü

Polis Kaçak Akalan Bandrol 

-detaylar

( TEKİRDAĞ )- 84 bin makaron ve 54 bin boş makaron ele geçirildi- 14 kişiye işlem yapıldı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 84 bin dolu makaron ve 54 bin bandrolsüz boş makaron ve 56 kilo tütün ele geçirilirken, olayda 14 kişi yakalandı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa geçit vermiyor. Süleymanpaşa ilçesinde 13 işyeri ve 4 ikamette polis geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda 84 bin makaron, 54 bin bandrolsüz boş makaron, 12 bin bandrollü makaron ve 56 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, yakalanan 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement