Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da denizde kaybolan balıkçının cesedi 4 gün sonra Silivri açıklarında bulundu

Tekirdağ’da denizde kaybolan balıkçının cesedi 4 gün sonra Silivri açıklarında bulundu

Arama çalışmalarından detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Cenaze Avcılık 


- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesinde 4 gün önce balık avlamak için denize açılıp ortadan kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan Mehmet Şenses isimli balıkçıdan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında balıkçının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı. Silivri'de balıkçıların ağına takıldı Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışmaları netice vermedi. Bir yandan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Kıyılarında arama çalışmaları sürerken, deniz açılan balıkçıların ağına İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi takıldı. Haber verilmesi üzerine cesedin bulunduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede, bulunan cesedin Tekirdağ’da balık avlamak için denize açıldıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki Mehmet Şenses’e ait olduğu tespit etti. Balıkçının cesedi denizden çıkarılıp savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile morga sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement