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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu korkuttu

Tekirdağ’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu korkuttu

DOLU YAĞIŞI ANLARI

Sosyal Medya Büyük Felaket Dolu Yağışı Görece Felaket 

-DOLU TANELERİNİ AVUÇLAYAN VATANDAŞ
-FOTOĞRAFLI GEÇİŞ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yağmurla birlikte dolu yağışı etkili oldu. 15 dakika süren ve bazı dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünü bulduğu belirtilen yağış vatandaşları korkuttu. Gece saatlerinde yağmurla başlayan dolu yağışı Pirinçeşme Mahallesi’nde etkili oldu. 15 dakika süren dolu yağışı vatandaşları korkuttu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerini avuçlayan vatandaşlar, sosyal medyada paylaşım yaptı. Dolu yağışına tanıklık eden Rasim Avcı, “Çok büyük felaket yaşadık. Korkutucu bir durumdu. İnşallah vatandaşlarımızın malına, tarlasına zarar gelmemiştir” diye konuştu.
Pirinçeşme Mahallesi Muhtarı Şenol Uysal da, “Mahallemizde iki parmak kadar bir dolu yağışı oldu. Şu an için zarar var mı bilmiyoruz, bana herhangi bir şikayet gelmedi. Sabah kontrolleri yapıp göreceğiz” diye konuştu.

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