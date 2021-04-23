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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da bir mahalle dolu yağışı sonrası beyaza büründü

Tekirdağ’da bir mahalle dolu yağışı sonrası beyaza büründü

Dolu yağışı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sağanak Yağış Dolu Yağışı Yağan 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı İbribey Mahallesi, dolu yağışı sonrası beyaza büründü. İbribey Mahallesi’nde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Şiddetli sağanak yağışın ardından yaklaşık 30 dakika yağan dolu etrafı beyaza bürüdü. Dolu tanelerinin ince yağması nedeniyle tarlalarda zarar olmadığını ifade eden İbribey Mahallesi Muhtarı Salih Güler, “Mahallemizde her yer bembeyaz oldu. İnce ince yağdı. Allah beterinden korusun. Şükür olsun ki şu an için mahsullerde herhangi bir zarar yok” diye konuştu.

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