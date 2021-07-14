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Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden zanlı tutuklandı

arşiv-

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hastane Silahlı Saldırı Gözaltı Bekçilere Silahlı Saldırı Saldırı 


- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir bekçinin şehit edilmesi ve bir bekçinin de yaralanması olayında adliyeye sevk edilen baba tutuklanırken, oğlu ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale etmek amacıyla adrese giden bekçilere silahlı saldırı sonrası 2 bekçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bekçilerden Gökçen Koşal şehit oldu. Diğer bekçi Fırat Doğan'ın tedavisi süre olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Necip S. tutuklanırken, oğlu Y.S. ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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