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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tekirdağ’da 8. Tarım Fuarı açıldı

- Tekirdağ’da 8. Tarım Fuarı açıldı

Tarım aletlerinden detaylar

Tarım Mısır 

- Ekili ürünlerden detaylar
- Vatandaşlardan detaylar
- Fuardan detaylar
- Kurdele
- Konuşma
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bu yıl sekizincisi olan tarım fuarı korona virüs tedbirleri kapsamında açıldı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Karaveli Mahallesinde 120 bin metrekare alanda açılan tarım fuarında tarım aletleri, zirai ilaç ve çeşitli tohumların yanı sıra ekili alanda buğday, mısır, ayçiçeği benzeri ürünler tanıtılıp sergileniyor. Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, firma temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Eren, “Tekirdağ bir tarım şehri. Hep tarım kentiydi şehrimiz. Son yıllarda belki sanayi ile ön plana çıkıyoruz ama tarım kenti vasfımız halen kaybolmadı. Ekonomide 3 sektörü söylerler. Sanayi sektörü, hizmetler sektörü, birde tarım sektörü vardır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de hep bu sektör üzerinden gider. Sanayi sektörü ve hizmetler sektörü ön planda olan ülkeler gelişmiş ülkeler kabul edilmesine rağmen korona virüs süreciyle de görüyoruz ki tarı sektörü belki de hepsinden çok daha önemli bir sektör. Teknolojinin de girmesiyle bunun çok daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır ise, bilginin doğru yada yanlış olduğunun test edilmesi açısından bu tür fuarların değerli olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tarım fuarının açılışı gerçekleştirildi.
Fuar 28 Mayıs’a kadar açık kalacak. (HLD-
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