Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tekirdağ’da 622 kilo tütün ve 3 milyon 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ’da 622 kilo tütün ve 3 milyon 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da 622 kilo tütün ve 3 milyon 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Operasyondan detaylar

Operasyon Kaçak Lyon Bandrol 

-Polisin aramaları
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kaçak tütüne yönelik düzenlenen operasyonda 622 kilogram tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Saray ilçesine doğru seyir halinde olan bir kamyonu takibe aldı. Kamyonda ve kamyon ile bağlantılı olabileceği şahıs ile tütüncü dükkanlarında arama yapıldı. Aramalarda, 622 kilogram kıyılmış tütün, 3 milyon 50 bin adet bandrolsüz makaron, 360 bin adet bandrollü makaron, 5 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinası, 1 adet hava kompresörü, 227 adet mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı