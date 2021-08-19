Tekirdağ’da 622 kilo tütün ve 3 milyon 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kaçak tütüne yönelik düzenlenen operasyonda 622 kilogram tütün ve milyonlarca makaron ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Saray ilçesine doğru seyir halinde olan bir kamyonu takibe aldı. Kamyonda ve kamyon ile bağlantılı olabileceği şahıs ile tütüncü dükkanlarında arama yapıldı. Aramalarda, 622 kilogram kıyılmış tütün, 3 milyon 50 bin adet bandrolsüz makaron, 360 bin adet bandrollü makaron, 5 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinası, 1 adet hava kompresörü, 227 adet mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

