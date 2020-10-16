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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’da 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Sahte içki yakalanmasına ilişkin jandarma kamerası

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Jandarma Sahte İçki Kaçak Akalan Kaçak İçki 


- Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor. Ekiplerce Marmaraereğilisi ilçesinde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu adrese yönelik düzenlenen operasyonda 500 litre izinsiz üretilen sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
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