Tekirdağ’da 4 bin 480 uyarıcı hap ele geçirildi



- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir eve düzenlenen baskında 4 bin 480 uyarıcı nitelikte sentetik ecza ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği görevlilerince 05.01.2021 günü idaremiz dahilinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.Ü. ve C.A. isimli şahıslar ile ilgili olarak Çorlu İlçesi Nusratiye Mahallesinde bulunan ikamette ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, 4 bin 480 uyarıcı nitelikte sentetik ecza ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak ikamette bulunmayan M.Ü. ve C.A. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (HLD-



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