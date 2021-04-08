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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ’da 3 araçlı zincirleme kaza

Tekirdağ’da 3 araçlı zincirleme kaza

Kazaya karışan araçlar

Polis Zincirleme Kaza Ticari Araç Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 

-Yolcular başka bir araca nakil olurken
-Röportaj
-Polis ekipleri
-Genel detay ve ayrntılar

( TEKİRDAĞ )- Yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve otomobil zincirleme kazaya karıştı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmayışı rahat bir nefes aldırdı. Kaza Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HR 9910 plakalı hafif ticari Fiat marka araç, önünde seyir halinde olan 22 FY 637 plakalı Toyota markalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 22 FY 637 plakalı araç ise önünde bulunan 59 KR 389 plakalı yolcu otobüsüne arkadan ok gibi saplandı. Kazada yaralanan ve ölen kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefse aldırırken, zincirleme kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri kazaya karışan araçların sağ şeride çekilmesini sağlanarak, trafik akışı bir süre tek şeritten devam etti. Kazaya karışan yolcu otobüsündeki maddi hasar nedeniyle yolcular başka bir araca alınarak gidecekleri yere ulaşmaları sağlandı. Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu, “Otobüste uyuyordum. Bir anda ses geldi. Arabadan çıktığımızda kırmızı araç arkadan bizim minibüse vurmuştu” dedi.

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