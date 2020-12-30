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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da 2020 yılında onlarca yabani hayvan tekrar doğaya kazandırıldı

Tekirdağ’da 2020 yılında onlarca yabani hayvan tekrar doğaya kazandırıldı

Kurtarılan bir kuş türünden video

Hayvan Hayvanat Bahçesi 

- Kurtarılan hayvanlardan fotoğraf karesi

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Doğa Koruma ekiplerince Tekirdağ’da onlarca hayvan kurtarılarak tekrar doğaya kazandırıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce, 2020 yılında yaralı yada bitkin düşen tilki, karaca, şahkartalı, atmaca, şahin, doğan, yabankazı benzeri hayvanlardan oluşan onlarca yabani hayvan kurtarılıp tedavileri yapıldı. Tedavileri tamamlanan onlarca yabani hayvan tekrar doğaya salındı. Ekiplerce yaralı yada bitkin halde bulunan 21 adet memeli ve kanatlı hayvan da doğaya geri dönemeyeceklerinden tedavisi sonrası yaşamlarını hayvanat bahçesinde sürdürüyorlar. (HLD-
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