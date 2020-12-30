Tekirdağ’da 2020 yılında onlarca yabani hayvan tekrar doğaya kazandırıldı

- Doğa Koruma ekiplerince Tekirdağ’da onlarca hayvan kurtarılarak tekrar doğaya kazandırıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce, 2020 yılında yaralı yada bitkin düşen tilki, karaca, şahkartalı, atmaca, şahin, doğan, yabankazı benzeri hayvanlardan oluşan onlarca yabani hayvan kurtarılıp tedavileri yapıldı. Tedavileri tamamlanan onlarca yabani hayvan tekrar doğaya salındı. Ekiplerce yaralı yada bitkin halde bulunan 21 adet memeli ve kanatlı hayvan da doğaya geri dönemeyeceklerinden tedavisi sonrası yaşamlarını hayvanat bahçesinde sürdürüyorlar. (HLD-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım