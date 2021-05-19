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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da 19 Mayıs kutlamaları

Tekirdağ’da 19 Mayıs kutlamaları

Törenden detaylar

Saygı Duruşu Siyasi Parti 

-Çelenk sunumu
-İstiklal Marşı
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için tören düzenlendi.
Tekirdağ eski valilik meydanında düzenlenen törene siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Kutlamalar kapsamında meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Devlet büyüklerinin günün anlamı ve önemini ilgilendiren resmi mesajların okunmasının ardından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün bir konuşma yaptı. Mesajlar ve konuşmaların ardından program sona ererken, kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti. (HLD-
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