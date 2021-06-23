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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da 153 metreküp müsilaj toplandı

Tekirdağ’da 153 metreküp müsilaj toplandı

Müsilaj toplanırken detaylar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

Sosyal Medya Müsilaj 


- Marmara Denizindeki müsilaj ile mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ’da 153 metreküp müsilaj toplanarak, bertaraf edildi. Marmara Denizinde aylardır etkili olan müsilaj ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizinde yapılan yoğun çalışmalarI 15’inci gününde Tekirdağ’da bugüne kadar toplamda 153 metreküp salya denilen müsilaj toplanarak bertaraf edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 Haziran itibarıyla Tekirdağ’da 153 metreküp müsilajın düzenli depolama tesislerinde bertarafa gönderildiğini duyurdu. (HLD-
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