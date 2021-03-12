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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Akalan Harekete Geç Trol 


- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisten kaçan 2 araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 aracın Avrupa'ya gidemeyen göçmenleri Tekirdağ'dan İstanbul'a götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malkara uygulama noktasından şüphe üzerine durdurulmak istenen 2 araç kaçmaya başladı.
Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp kaçan arabalar, 5 kilometrelik kovalamaca sonunda durduruldu.Araçların içinde yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve Avrupa ülkelerine gitme hazırlığında oldukları tespit edilen 2 Afganistan, 12 Bangladeş uyruklu göçmen yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Araçların sürücüleri B.A. ve U.Ö. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
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