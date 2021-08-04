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Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Tekirdağ’da 115 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

Hastaneden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Ayetler Mide Bulantısı Düğün Yemeği Hastane 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde 115 kişi yedikleri yemekten zehirlendi. Hastaneye başvuran 115 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Süleymanpaşa’da bir düğüne katılarak düğün yemeğinden yiyen 350 kişiden 115 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle İlçedeki hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuran vatandaşların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, yapılan tedavilerinin ardından 115 kişi taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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