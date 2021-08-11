Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan risk analizi çalışmaları sonucu İstanbul'dan Tekirdağ güzergahını kullanarak göçmen kaçakçılığı yapan bir araç tespit edildi. Söz konusu araç, TOKİ uygulama noktasında usulüne uygun olarak durdurularak kontrol edildiğinde, araç içerisinde 8 Filistin, 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Araç şöförü olan Irak uyruklu M.A. isimli şüpheli şahıs ve araç içerisindeki yabancı şahıslar muhafaza altına alınarak şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Irak uyruklu şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek. (HLD-

