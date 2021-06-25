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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Tekirdağ’da 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve hassas terazi

Fabrika Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Altın Eroin 

-detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yol kenarındaki otların arasına gizlenmiş çanta içerisinde 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde yan yolda bulunan fabrika inşaatı için yapılan hafriyat sahasında otların altına gizlenmiş siyah renkli sırt çantası içerisinde yapılan kontrol neticesinde 29 adet şeffaf vakumlu ve 9 adet şeffaf olmak üzere toplam 38 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 10 kilo 700 gram gelen uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirildi. Çanta içerisinde ayrıca bir adet hassas terazi de ele geçirildi. Çanta, içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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