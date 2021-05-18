TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Trakya'da esnafı sevindirdi
TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Trakya'da esnafı sevindirdi - Taksi durağı - Taksici Kazım Cingü ile röportajTEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması Edirne, Kırklareli Tekirdağ 'daki esnafı mutlu etti. Tekirdağ 'da taksici Kazım Cingü, AA muhabirine, salgın sürecinden tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini söyledi.
Esnafın bu süreçte her zaman desteklenmesi gerektiğine işaret eden Cingü, "Hükümetin esnafı düşünerek destek olması bizleri memnun etti. İnşallah bu desteklerin devamını da bekliyoruz. Çünkü salgın sürecinde en çok etkilenen esnaf oldu. Bu desteklerin esnafa faydası olacağını düşünüyoruz." dedi. Süleymanpaşa ilçesinde berberlik yapan Şaban Yıldız ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını esnaf olarak sevindirici bulduklarını belirterek, "Salgın sürecinde esnaf çok sıkıntı yaşadı. Bu süreçte esnafa ne kadar destek olunsa faydası var. Az da olsa bu destekler bizleri rahatlatacak. İnşallah salgının bir an önce bitmesiyle normal günlerimize döneriz." diye konuştu. - Hibe desteği Edirne'deki sanayi sitelerindeki esnafı sevindirdiKaporta ustası Dilaver Baş, hibe desteğinden memnun olduğunu belirtti. Kovid - 19 salgını nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini ifade eden Baş, "Eskisi gibi günlük iş yapmıyoruz. Hibe desteği bizim için faydalı oldu. Gelir gelirdir. Teşekkür ediyoruz." dedi. Kaporta ustası Cemal Kuday da hibe desteğinin esnafa fayda sağlayacağını belirtti. Oto yıkamacı Coşkun Danışman da 17 günlük kapanmanın ardından hibenin en azından bir nefes almalarını sağlayacağını belirterek, "Esnafa kredi verildiğinde onlar için de bir erteleme yapıldı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu. - "Bu destekleme bizleri rahatlattı"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkara yapılacak olan hibe ödemeleri Kırklareli'nde de esnafları memnun etti.Kırklareli Ulaşım Kooperatifi Başkanı Ufuk Kan ise yapılacak desteklemelerin esnafa rahat bir nefes aldıracağına inandığını söyledi.
Kazançlarının çok az olduğu bu günlerde bu tür desteklemeleri olumlu karşıladıklarını ifade eden Kan, yaklaşık 14 aydır zor bir süreç geçirdiklerini anlattı.Bu sürecin hep birlikte mücadele ile üstesinden gelineceğini aktaran Kan, "Desteklemeler bir nebzede olsa bizler için iyi olduğunu görüyoruz. Ama malum 14 aydan beri minibüsçü esnafı çok zor durumlar geçirdi. Bunda en büyük mağduriyeti yaşayan bizleriz. Bu destekleme bizleri rahatlattı. Banka borçlarımız, aidatlarımız ev geçim dertlerimiz çok büyük. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah arkadaşlarımızın da memnun olacağına inanıyorum. 5 bin lira desteği iyi olarak görüyorum." diye konuştu. Kırklareli Kahveciler Odası Başkanı Şaban Doğan da, hibe ödemelerinin yerinde olduğunu belirterek, "5 bin lira az bir ödeme değil" dedi. Esnafların 1 Haziran da kademeli olarak açılmayı istediğini bildiren Doğan, "Herşeyi de devletten beklemek olmaz. Paranın kıymetini biliriz." diye konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım