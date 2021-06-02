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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un konuşması - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'ın balıkçıların sorunlarını dinlemesiCHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Tekirdağ 'da ziyaretlerde bulunduTEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.Öztunç, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, kentte deniz salyası ve diğer çevre sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Deniz salyasının Marmara Denizi'nde ciddi sorun oluşturduğunu anımsatan Öztunç, şöyle konuştu:"Pek çok sebebi var bunun. Birincisi küresel ısınma, deniz suyunun sıcaklığının fazla olması. Bir başka sebep, kirlilik. Atıklardan kaynaklı kirlilik. Başka bir sebep, bazı bilim adamları bunu dile getiriyor, Ergene Nehri, Ergene'nin deşarj meselesi. Maalesef Marmara Denizi'nde bu tablo yaşanıyor. Bu konuda yıllardır uyarılarda bulunuluyor. Maalesef AK Parti hükümeti hiç umursamadı. Geldiğimiz noktada bu görüntülerle karşı karşıyayız." Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı da ziyaret eden Öztunç, ardından Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılarla bir araya geldi.Öztunç, Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve balıkçıların deniz salyasıyla ilgili sorunlarını dinledi.Öztunç'a ziyaretinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da eşlik etti.

Çevre Sorunları Bilim Adamları İlham Hükümet Küresel Isınma 

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