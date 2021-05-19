TEKİRDAĞ - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'dan Çimendere Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili açıklama
- AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ın açıklaması AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'dan Çimendere Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili açıklamaTEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Çimen dere Deresi'nde yaşanan balık ölümlerinin ani sıcaklık değişimlerinde derelerde su sıcaklık seviyesinin azalması ile deredeki oksijenin düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.Özcan, partisinin Malkara İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ekibiyle beraber derede yaşanan balık ölümleriyle ilgili gerekli araştırmaları yaptıklarını söyledi.
Konuyla ilgili Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüştüklerini belirten Özcan, şöyle devam etti:"Malkara'da Alaybey, Balabancık, Çimendere, Emirali, Çınarlıdere, Sağlamtaş, Aksaka ve Ballı mahallelerimizden endüstriyel ve evsel atıklar derelere deşarj olmaktadır. Burada özellikle bu bölgede yaşayan insanlar derede ki sorunun Malkara Birlik Süt ve Süt Mamullerinden (MAYBİ) kaynaklı olduğunu düşünüyor. Bu sebeple MAYBİ sık sık şikayet konusu olmaktadır. Bu şikayetler neticesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tam iki yıldır bu işletmeyi haberli habersiz denetlemektedir. İşletmeye ait yapılan denetimler neticesinde, işletmede 450 metre küp kapasiteli fiziksel, kimyasal ve biyolojik atık su arıtma tesisinin bulunduğu ve çalışır durumda olduğu tespit edilmiştir. Arıtma çamurlarının bertarafa gönderildiği tespit edilmiş ve atık su arıtma tesisi çıkışından numune alınarak analize gönderilmiştir."CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un konuyla ilgili araştırma yapmadan hükümeti eleştiren açıklamalar yaptığını savunan Özcan, şunları kaydetti:"Çokal havzasında bulunan derelerden alınan numune sonuçlarının incelenmesi ve havzadaki mevcut durum değerlendirildiğinde derelerde zaman zaman meydana gelen kirlilik oluşumlarının, evsel ve endüstriyel baskılardan olduğu görülmekte. Mevsimsel değişikliğe bağlı olarak her yıl mayıs, haziran aylarında ani sıcaklık değişimlerinde derelerde su sıcaklık seviyesinin azalması ile birlikte durgun yerlerde renk değişiklikleri ile birlikte besin elementlerinin artmakta ve neticesinde derede ki çözünmüş oksijenin düştüğünden bölüm bölüm balık ölümleri gerçekleştiği görülmektedir."
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