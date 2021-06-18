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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - ABD'de de hayatını kaybeden bilgisayar mühendisi Gülperi Türker toprağa verildi

TEKİRDAĞ - ABD'de de hayatını kaybeden bilgisayar mühendisi Gülperi Türker toprağa verildi

- Şarköy Çarsı Camisi'ndeki tören - Mühendis Gülperi Türker için helallik alınması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin araca götürülmesiABD'de de hayatını kaybeden bilgisayar mühendisi Gülperi Türker memleketi Tekirdağ 'da toprağa verildiTEKİRDAĞ (AA) - Dil eğitimi için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı evde düşüp başını vurması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen mühendis Gülperi Türker'in (24) cenazesi, memleketi Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, bilgisayar mühendisi Türker, dil eğitimi için gittiği ABD'nin New York kentinde yaşadığı evde ölü bulundu.Yapılan otopsi sonrası aileye bildirilen raporda, Türker'in banyoda dengesini kaybedip düşmesi sonrası başını sert zemine çarpmaya bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.Uçakla İstanbul'a getirilen Türker'in cenazesi kara yoluyla memleketi Şarköy'e ulaştırıldı.Şarköy Çarsı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türker'in cenazesi annesi Gülhan babası Dursun Türker ve sevenlerinin gözyaşları arasında Şarköy İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze Cenaze Namazı Bilgisayar Mühendisi Helal Gesi 

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