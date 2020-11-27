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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

TEKİRDAĞ - 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı



Görüntü Dökümü: - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Tekirdağ 'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı - İstanbul'da yakalanan baba oğul tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları İstanbul'da yakalandı.Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan, Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz'ın hayatını kaybettiği, Tolga D'nin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlılar Selçuk K. ve oğlu Şahin K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - OlayGökmen Bektaş ve İlker Korkmaz, 24 Kasım'da Hıdırağa Mahallesi'nde otomobille gezerken, aralarında husumet bulunan Selçuk K., oğlu Şahin K. ve Tolga D. ile karşılaşmıştı. 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Bektaş, Korkmaz ve Tolga D. ağır yaralanmıştı.Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz kurtarılamamıştı.Polis, kavganın ardından kaçan baba oğulun yakalanması için çalışma başlatmıştı.Tolga D'nin tedavisi sürüyor.

Silahlı Kavga Akalan 

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