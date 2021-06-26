Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - 14 kişinin sahte içkiden zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli daha yakalandı

TEKİRDAĞ - 14 kişinin sahte içkiden zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli daha yakalandı

- Ekiplerin arama yapmasıGÜNCELLEME - Tekirdağ 'da 14 kişinin sahte içkiden zehirlenmesiyle ilgili 3 şüpheli daha yakalandı - Bir kişinin hastanede yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde 14 kişinin sahte içkiden zehirlenmesiyle ilgili 3 zanlı daha yakalandı, gözaltı sayısı 5'e çıktı.İlçede rahatsızlanan kişi hastaneye başvurdu, tetkiklerde rahatsızlığın sahte içki zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.Sahte içkiden zehirlenerek hastanedeki tedavileri sürenlerin sayısı 13'e yükseldi.Yoğun bakımdaki 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - Gözaltı sayısı 5'e çıktıSoruşturma kapsamında polis ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Ekiplerce 3 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 5'e yükseldi.Dün sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 13 kişiden yabancı uyruklu biri yaşamını yitirmişti.Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede polis ekiplerince yapılan aramada 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmiş, iş yeri sahipleri N.U. ve K.U. gözaltına alınmıştı.

Hastane Sahte İçki Zehirlenme Gözaltı Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement