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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darbedilip bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

TEKİRDAĞ - 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darbedilip bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü



: - Olayın yaşandığı evin önünden görüntüler - Cenazenin evden çıkarılması Tekirdağ 'da 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darbedilip bıçaklandığı iddia edilen kadın öldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı 13 yaşındaki üvey kızı tarafından İngiliz anahtarıyla darbedilip bıçaklandığı öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan E.N.O. ile üvey annesi Z.O. (56), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında E.N.O, üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbedip bıçakladı.Eve gelen baba İ.O, eşi Z.O'yu yerde hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.O'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayın ardından Silivri'ye kaçan E.N.O, polis ekiplerince yakalandı.

Polis Üvey Anne Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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