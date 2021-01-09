Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada

Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( İZMİR )- Cep telefonu hırsızı çift tutuklandı- Telefon hırsızı karı koca tutuklandı İZMİR

Alışveriş Kız Çocuğu Cep Telefonu Polis Ekipleri Tekerlekli Sandalye 


- İzmir'in farklı ilçelerinde 'tekerlekli sandalye' ile iş yerlerine giden ve yanlarında bir de çocukları bulunan cep telefonu hırsızı karı koca tutuklandı. İzmir'in çeşitli ilçelerinde tekerlekli sandalye de oturan eşi ve yanındaki kız çocuğu ile farklı tarihlerde giyim ve ayakkabı mağazası gibi iş yerlerine gelerek cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheliler, iş yerleri sahipleri ve vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Şikayet üzerine polis ekiplerince iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Hırsız çift tutuklandı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin İ.T. (24) ve eşi D.T.(25) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteri gibi içeriye giren karı kocanın alışveriş yapıyor gibi göründüğü ve zaman zaman İ.T.'nin iş yeri içerisinde kızıyla oynadığı, ardından ise kasa üzerinde bulunan cep telefonlarını aldıkları görülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı