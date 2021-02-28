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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekerlekli sandalye ihtiyacını Kızılay karşıladı

Tekerlekli sandalye ihtiyacını Kızılay karşıladı

Tekerlekli sandalyenin teslim edilmesi

Tekerlekli Sandalye 

-Şuba Başkanı ve Kadın kolları başkanının konuşması
-Aslan Demirtaş'ın açıklaması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kızılay Kütahya Kolları Başkanlığı, eşi için tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşın isteğini yerine getirdi. Vacide Erbay tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye, Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ve Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın tarafından ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.Kızılay Kütahya Kadın Kolları, her hafta gerçekleştirdikleri moral ziyaretlerinde 65 yaş ve üzeri mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm üretmeyi amaçlıyor. Kızılay Kadın Kolları, Müderris Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Bilgi Demirtaş'ın tekerlekli sandalye talebini karşıladı. Bilgi Demirtaş'ın eşi Aslan Demirtaş, "Eşim yıllardır rahatsız. Bu sebeple bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacı Kızılay karşıladı. Kendilerine sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.
Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, Demirtaş ailesinin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, Demirtaş ailesinin evlerinin temizlik ve bakımının da kurumları tarafından karşılanacağını dile getirdi.
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