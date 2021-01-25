Tekeri patladı, kontrolden çıkan aracıyla böyle kaza yaptı

-Dükkanlara vurması

-Dükkan önünün durması

-Olay yeri

-Röp



( İSTANBUL )- Önce kaldırıma çıktı, sonra dükkanlara çarptı İSTANBUL



- Sefaköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, boş yolda önce kaldırıma çıktı daha sonra dükkanlara çarparak durabildi. Feci kazada şans eseri yaralı ve can kaybı olmazken o anlarda kameraya yansıdı. Kaza, Sefaköy Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukan Keskin yönetimindeki 34 SR 161 plakalı araç seyir halinde ilerlerken iddiaya göre, tekeri patladı. Sol şeritten hızlı bir şekilde gelen araç direksiyon hakimiyetini kaybedip cadde üzerindeki kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan araç cadde üzerinde bulunan dükkanlara çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken şans eseri olayı yara almadan atlattı. Dükkanında maddi hasar meydana gelirken, kaza anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı Şoka uğradıklarını belirten bir mağaza sorumlusu Hayati Yerdibi “Gece saatlerinde karşı taraftan sol şeritten araç hızlı şekilde geliyor. Tekeri patlamış söylediğine göre buradan kaldırımdan camdan içeriye giriyor. Sonrasında ekipler geliyor şahısın ifadesini alıyor alkol yoktu. Kendisi hızlıydım tekerimin patlaması sonucu hakimiyetimi kaybedip direkt buraya daldım dedi” dedi.

(AY-ZA-



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