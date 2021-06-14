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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekeri kilitlenen tanker alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu

Tekeri kilitlenen tanker alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu

Cep telefonu görüntüsü

Akaryakıt Tankeri Kamera Yakıt Tankeri Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Tankerin yanma anı
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Karapınar ilçesinde tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan tankerin alev topuna döndüğü kazada, sürücü son anda kurtuldu. Kaza, Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 BJ 709 plakalı tanker, tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kaza sonrasında yanan tanker kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Kazada tanker sürücüsü kendini son anda aşağı atarak kurtulurken, akaryakıt tankerinin boş olması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karapınar ve Ereğli itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen tanker kullanılamaz hale geldi. Tankerin yanma anı ve itfaiye ekiplerinin çalışması ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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