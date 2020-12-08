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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Tekeri çıkan tomruk yüklü römork yan yattı

- Tekeri çıkan tomruk yüklü römork yan yattı

-Kazadan detay

Polis Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

--Devrilen ağaçlardan detay

( SİVAS )- Sivas’ta tekeri yerinden çıkan tomruk yüklü römork yan yattı, yaralanan olmayan kazada tomruklar boş alana devrildi SİVAS

- Sivas’ta tekeri yerinden çıkan tomruk yüklü römork yan yattı, yaralanan olmayan kazada tomruklar boş alana devrildi. Edinilen bilgiye göre kaza Sultan şehir bulvarı üzerinde meydana geldi. B.Y. idaresindeki 58 HC 608 plakalı traktör seyir halindeyken römorkunun arka sağ tekerinin yerinden çıkması üzerine yan yattı. Traktörün römorkunda yüklü olan tomruklar ise yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Bulvar üzerinde trafikte bir süre aksama yaşandı. Şans eseri kazada kimsenin yaralanmadı. Römorkun traktör yardımıyla kaldırılmasının ardından tomruklar yol kenarından toplandı. (OE-GF-Y)
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