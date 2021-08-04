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Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu

Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu

Tekel bayisinden çıkan dumanlardan görüntü

Polis Tekel Bayisi Yangın Altın Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir tekel bayinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayisinin depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, daha sonra depo kısmında bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, tekel bayisinin depo kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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