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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı

Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı

Ateşe verilen araç detaylar

Polis Karya Polis Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-Bölgeden vatandaş tarafından çekilen görüntü
-polislerin inceleme yapması
-Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil

( SAKARYA )- Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde tüfek saçmaları bulundu SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde tekel bayi önünde bulunan otomobil kurşunlanarak kundaklandı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde ise tüfek saçmaları bulundu. Olay, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Tekel bayi önünde bulunan 54 D 6566 plakalı otomobil kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce kurşunlanarak ateşe verildi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince alevlere teslim olan araç söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. Tüfek saçmalarının bulunduğu olay yerinde ekiplerce incelemeler sürerken konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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