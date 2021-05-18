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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Teke böceğiyle mikroenjeksiyon yöntemi ile mücadele ediliyor

- Teke böceğiyle mikroenjeksiyon yöntemi ile mücadele ediliyor

Çalışmalardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastalık Sürgün Yurt Dışı Hastalıklı Ağaç 


- Esenyurt Belediyesi, bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mikroenjeksiyon yöntemi ile mücadele ediyor. Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadeleyi sürdürüyor. Birim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, mikroenjeksiyon yöntemiyle tespit edilen hastalıklı ağaçlara müdahale ediyor. Daha önce yurt dışında test edilerek başarı elde edilen mikroenjeksiyon yönteminde, matkap ile ağaçta açılan deliklere mikrokapsüller yerleştiriliyor. Yerleştirilen mikrokapsüllere özel enjektör ile ilaç enjekte edilerek, ilacın kök, gövde ve sürgünlere iletilmesi ve ağacın yaşam faaliyetini sürdürmesi sağlanıyor. Ekipler, ağaçların kesilmesinin önlendiği bu yöntemi Kasım ayına kadar tüm hastalıklı ağaçlara uygulayarak sonuçlarını değerlendirecek. (RU-
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