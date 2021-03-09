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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

-Tek teker üzerinde giden gencin görüntüsü

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

Can Güvenliği Kamera Bisiklet Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Kocaeli’de yolda bisikletiyle tek teker üzerinde giden kameralara yansıdı. Hem kendisinin, hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç, yürekleri ağıza getirdi. Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde akan trafikte bisikletiyle metrelerce tek teker üzerinde giden şahıs kendinin ve çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar ise olayı gören vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bisikletiyle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor. (HY-HFV-
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