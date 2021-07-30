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Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı

Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı

Yanan tek odalı ev

Yaşlı Kadın Yangın Beyaz Eşya 

-Evden detay
-Kadının görüntüsü
-Kadının oturması
-Kadının ellerini açması
-Kadın ile röp.

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’da 81 yaşındaki kadının tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Giyecek kıyafeti bile kalmayan yaşlı kadın yardım istiyor.Merkez Yüreğir ilçesi, Dedekorkut Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşayan 81 yaşındaki Şemse Demir’in evinde bir hafta önce gündüz yangın çıktı. Yangın kısa sürede tek odalı evi sarıp her şeyi yaktı. Yaşlı kadının giyecek kıyafeti bile kalmadı.5 yıl önce çıkardığı kimliği de yanan kadının beyaz eşyaları da kullanılamaz hale geldi.Demir, tek başına yaşadığını yangından sonra hiçbir şeyin kalmadığını söyleyerek, “Ben hasta bir kadınım. Tek odalı evim vardı o da yandı. Yangından sonra hiçbir şeyim kalmadı” dedi.

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