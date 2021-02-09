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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tek kolu ve tek bacağı ile hayata tutunan Elif Su protez bekliyor

Tek kolu ve tek bacağı ile hayata tutunan Elif Su protez bekliyor

-ELİF SU’NUN BACAK VE KOLUNDAN DETAY

Bebek Kabil Tüp Bebek Protez Bacak Doğuş 

--ELİF SU OYNARKEN
--ELİF SU VE ANNESİ DETAY
--ELİF SU RÖP.
--ANNE NACİYE ARSLAN RÖP.

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da doğuştan sağ kolu ve sağ bacağı olmayan, bütün işlerini sol koluyla yapmaya çalışan 7 yaşındaki Elif Su Arslan yaşama azmiyle herkese örnek oluyor. Bulancak ilçesinde yaşayan Naciye ve Hasan Arslan çiftinin 7 yaşındaki kızı Elif Su sağ kolu ve sağ bacağı olmadan hayata tutunmayı başardı. Evde tüm ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Elif Su her şeye rağmen çok mutlu olduğunu ifade ederek arkadaşlarıyla koşup oynayabileceği günleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Protez bacağı takıldığında ilk olarak okula gitmeyi ve arkadaşlarıyla top oynamak istediğini söyleyen Elif Su, “Ben böylede mutluyum ama arkadaşlarımla top oynamak ve okula gitmek için protez bacağım takılacak. Bende arkadaşlarımla oynamak için dışarı çıkabileceğim” dedi.
Yaklaşık 14 yıllık çocuk hasretinin ardından tüp bebek tedavisiyle bir kızı evladı sahibi olduğunu anlatan anne Naciye Arslan (43) "Yaklaşık 21 yıllık evliliğim var ve 14 yıl boyunca çocuğumuz olmadı. Sonunda tüp bebek tedavisine başladık ve bir kızım oldu. Kızımın sağ kolu ve sağ bacağı gelişmediği için engelli dünyaya geldi. Allah’a çok şükrediyorum ki engelli de olsa bir evlat sahibi olabildim. Bugüne kadar 3 defa protez ayak taktık ama büyüdükçe protez bacağı da değiştirmek gerekiyor. Şimdi 7 yaşında olan kızım için 4 defa protez bacak taktıracağız. Hayırseverlerin desteğiyle takılacak protez bacağına kavuşacağı için biz de kızım da çok heyecanlı. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.
(ET-AB-Y)
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