Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tek katlı tarihi bina alev alev yandı

Tek katlı tarihi bina alev alev yandı

BİNANIN YANMASINDAN GÖRÜNTÜ

Tarihi Bina 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALE ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da tarihi bir binada çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Yangın Yıldırım ilçesi Hoca Taşkın mahallesinde metruk bir binada gerçekleşti. Sebebi belli olmayan yangında tek katlı bina küle dönerken itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yangın diğer binalara da sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. (BRK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı