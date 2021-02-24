Tek katlı tarihi bina alev alev yandı

-İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALE ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da tarihi bir binada çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Yangın Yıldırım ilçesi Hoca Taşkın mahallesinde metruk bir binada gerçekleşti. Sebebi belli olmayan yangında tek katlı bina küle dönerken itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yangın diğer binalara da sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. (BRK-



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