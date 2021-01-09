Tek katlı evde çıkan yangında yavru köpekler telef oldu

-İtfaiye ekiplerin çalışmalarından görüntü

-İtfaiyenin alevlere su tutması

-Yavru köpekten görüntü

-Köpeğin inleyip üzgün bir şekilde çalışmaları izlemesi

-Yanan evden görüntü

-Alevlerden görüntü

-Köpeğin havlayarak inlemesi

-Çalışmalardan görüntü

-Yavru köpeğin alınıp götürülmesi

-Alevler arasından kalan köpekten görüntü

-İtfaiyenin soğutma çalışması

-İtfaiye aracından görüntü



( KARABÜK )- Çıkan yangında bir yavru köpek telef oldu, kurtarılan diğer yavru köpek dakikalarca kardeşi için inleyerek çalışmaları izlemesi dikkat çekti KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan yangın sonrası tek katlı bir alevlere teslim oldu. Yangın sırasında uykuda olan ev sahibi güçlükle kendini dışarı atarak kurtarırken, iki yavru köpekten biri telef oldu. Kardeşi alevler arasında kalan yavru köpeğin dakikalarca inleyerek itfaiyenin çalışmalarını üzgün bir şekilde izlemesi ise herkesi duygulandırdı. Edinilen bilgiye göre yangın Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü Tabakçıoğlu mahallesinde Yalçın Yıldırım’a ait tek katlı evde meydana geldi. Odun sobasından çıktığı belirlenen yangına uykuda yakalanan Yıldırım, alevleri fark edince güçlükle kendini dışarı atarak yardım istedi. Köylülerin yardımı ile yangında evin girişinde bulunan bir yavru köpek köylüler tarafından kurtarılırken, diğer yavru köpek ise alevlerin arasında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri alev topuna dönen evi uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada yangından kurtarılan yavru köpek ise alevlerin arasında kalan kardeşi için inleyerek itfaiyenin çalışmasını izlemesi ise dikkat çekti. Yangın sonrası tek katlı ev tamamen yanarak kül olurken, Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. (YE-



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