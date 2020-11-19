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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yanan evden görüntü

Ahşap Ev Bild Trol 

-itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-sinir krizleri geçiren çocuktan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-evin son halinden görüntü
-cesedin evden çıkartılması
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evde meydana gelen yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yangın Kaynaşlı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Havva Köse’ye ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alırken çıkan yangında evde bulunan 48 yaşındaki Havva Köse yanarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi morga kaldırılırken, evde beraber yaşadığı oğlu Enes T. ile yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Tek katlı ahşap ev yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelirken, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
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