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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
-Tek katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

-Tek katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

-cep telefonundan çekilen alev detay

Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri Elektrik Kontağı Trol 

--evin çatısı detay
--söndürme çalışmaları detay
--geniş açıdan söndürme çalışmaları detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi İkbal Caddesi’nde meydana geldi. Yaşar Orhan isimli vatandaşa ait tek katlı bir evde elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri çatıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, kimsenin kalmadığı ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (FÜ-
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