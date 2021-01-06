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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Yangından alevli görüntüler

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Yangına Müdahale 


- Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde tek katlı evde yangın çıktı. . Edinilen bilgilere göre, Erdoğan Yardımcı’ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede Domaniç Belediyesi İtfaiye ekiplerine olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ev sahibi Yardımcı, ailesi ile birlikte İnegöl’de yaşadığı için Durabey köyündeki evi sadece tatillerde kullandığı edinilen bilgiler arasında. Olayla ilgili İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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