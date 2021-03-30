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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tek katlı ev küle döndü

Tek katlı ev küle döndü

Yangından detay görüntü

Müstakil Ev 

-fotoğraflar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesi Kırveli Mahallesi’nde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Kırveli Mahallesi Sümer Caddesi'nde bulunan Raşide Ceylan’a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, tek katlı ev tamamen yandı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.
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