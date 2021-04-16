Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tek katlı ev alev topuna döndü

Tek katlı ev alev topuna döndü

Yangından görüntü

Bild Trol 

-detay

( DÜZCE )- Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi DÜZCE

- Düzce merkeze bağlı Ovapınar köyünde bir evde çıkan yangında ev alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olay Düzce Merkeze bağlı Ovapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur Ç.’ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen tek katlı evin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti. İtfaiye ekipleri tek katlı evde uzun süre soğutma çalışması yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement